سقوط أمطار وثلوج على المدن الساحلية بكفر الشيخ.. وتوقف جزئي لحركة الصيد

سقطت الأمطار والثلوج على المدن الساحلية لمحافظة كفر الشيخ، بمراكز البرلس وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم، كما يسود طقس شديد البرودة، مع وجود ظاهرتي البرق والرعد.

برق ورعد في كفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ وجود البرق الخاطف والرعد، وهو الأمر الذي تبعه تحذير هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وعدم ارتداء الحلي والمشغولات الذهبية التي تتفاعل مع ضربات البرق والرعد.

كما ارتفعت الأمواج في البحر الأبيض المتوسط لتصل نحو 5 أمتار، وسط حظر شديد وترقب لحركة الملاحة والصيد بالسواحل الشمالية للمحافظة.

توقف جزئي لحركة الصيد

وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إن حركة الصيد توقفت بشكل جزئي، حيث لم تقلع مراكب الصيد منذ سقوط الأمطار والثلوج وارتفاع الأمواج من ساعتين، ونترقب تطورات الطقس خلال الساعات المقبلة لمعرفة إمكانية استئناف حركة الصيد مرة أخرى.