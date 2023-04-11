حالة الطقس غدا الأربعاء 12-5-2023.. أمطار رعدية ورياح وسيول

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم استقرار في حالة الطقس غدا الأربعاء 11-4-2023، إذ يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، في حين يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، بدءًا من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ تُسجل 21 درجة على القاهرة الكبرى، و20 درجة على السواحل الشمالية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّه نظرًا للطبيعة الجغرافية لسيناء، فالأمطار تصل إلى حد السيول أحيانًا فى تلك المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدًا الأربعاء 12-4-2023 على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 22- 14

- العاصمة الإدارية 22 - 14

- أكتوبر 22 - 12

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 24 - 09

- بني سويف 24 - 09

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 08

- سوهاج 25 - 09

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 12