أمطار رعدية تضرب 9 محافظات.. و«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط الأمطار بغزارة تصل حد الرعدية في 9 محافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وتستمر حتى مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن المحافظات التي ستشهد أمطارا غزيرة ورعدية هي السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء والقاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية: غدا ذروة انخفاض درجات الحرارة

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«تليفزيون الوطن»، إن غدا الأربعاء سيكون ذروة انخفاض درجات الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية، لافتا إلى أن التقلبات الجوية مستمرة بعض الشيء وستعود درجات الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى، مؤكدا أن العديد من المحافظات ستشهد سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الأسبوع المقبل

وأكد القياتي، أن الخميس المقبل تنحصر فرص الأمطار على السواحل الشمالية للجمهورية، وفي الغالب ستكون أمطار خفيفة ومتوسطة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيا، موضحا أن الأرصاد الجوية تتوقع مع بداية الأسبوع المقبل وصول درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية.