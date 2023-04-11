مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20.. الطيران يقصف منزل أبو دعاء زعيم التنظيم الإرهابي

نجحت القوات الجوية في عملية قصف منزل زعيم التنظيم الإرهابي أبو دعاء (بهاء ثروت)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20، وبدأت بعد ذلك القوات في تمشيط المنطقة التي تم ضربها، واستطاع المقدم خالد (آسر ياسين) من شطب اسم أبو دعاء من قائمته، ولكن لم يتبقى فيها سوى أبو أسامة (وليد فواز).

يعبر المقدم خالد عن سعادته بموت أبو دعاء الأنصاري، وهو يهاتف الرائد نور (عمرو يوسف)، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20، ويؤكد له أن العالم سيكون مكانا أفضل بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي، ويخبره بأنه جاهز للقضاء على المتبقيين من التنظيم.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20

مسلسل الكتيبة 101.. شهادات عن الكتيبة 101

ألقت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20، الضوء على بطولات الكتيبة في مواجهة الإرهاب والتنظيمات السرية داخل سيناء حيث كان الأمر أقرب إلى حرب حقيقية، وكانت الكتيبة 101 بمثابة قاعدة الارتكاز الأساسية لإنطلاق عناصر الجيش الثاني الميداني لإجراءات فرض السيطرة في منطقة شمال ووسط سيناء.

وتضمن الحلقة عددا من الشهادات عن الكتيبة 101 منها الخبير الاستراتيجي العميد متقاعد محمود محيي الدين، واللواء أركان حرب أحمد كامل رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، بالإضافة إلى العميد أركان حرب محمد إدريس مصطفى،