روجينا تحكي عن تفاصيل زواجها في «أنا والقناع»: وجدت الأمان مع أشرف زكي

تحدثت الفنانة روجينا عن رفض أسرتها في البداية لزواجها من الدكتور أشرف زكي لأنه كان يكبرها في السن بـ13 عاما، حيث كانت تبلغ وقتها 18 عاما، مؤكدة أنها وافقت لأنها وجدت فيه البطل والأمان، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامية منى عبدالوهاب في برنامج «أنا والقناع» المذاع عبر فضائية «الحياة».

وقالت روجينا «هي فترة بتبقى صعبة قوي لأنك بتبقي صغيرة وحاسة ان اللي انتي عايزاه لازم تعمليه في الوقت ده وتنفذيه وساعتها مبتبقيش عارفة اللي بتعمليه صح ولا غلط والتجربة بقا بعد مرور العمر بتكتشفي انها صح ولا غلط».

كانت تعاني من اندفاع وحلم ترغب في تحقيقه ولا تعلم ماذا وراء هذا الحلم

واعتبرت روجينا أن ذلك من طيش الشباب مضيفة «ده بيبقى طيش الشباب وأنا عايزة ده وهعمل ده دلوقتي»، مؤكدة أن هذه الفترة كانت تعاني من اندفاع وحلم ترغب في تحقيقه ولا تعلم ماذا وراء هذا الحلم.

وتابعت «أنا كنت عايزاه مش لأنه عريس لقطة وأشرف كان معيد في المعهد وأنا طالبة وهو أكبر مني بـ13 سنة ولما اتقدم لي كان عندي 18 سنة لكن لقيت فيه الهيرو والبطل ولقيت فيه الأمان ولقيت فيه حاجات كتير قوي متجددة ليومنا هذا».