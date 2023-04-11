مسلسل سوق الكانتو.. رشاد يتنازل عن دكاكين المعلم شحاتة

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو، زفاف فاطمة، مها نصار، على رشاد الحرامي، فتحي عبدالوهاب، بعدما وافق المعلم شحاتة، محمود البزاوي على التوسط لخطبة بنت أخته على رشاد.

وقبل كتب الكتاب، طلب المعلم شحاتة من رشاد الحرامي، بعد أن خرجا للتحدث على انفراد، التوقيع على عقود التنازل عن دكاكين المعلم شحاتة من سوق الكانتو، وفي البداية رفض رشاد التوقيع، إلا أن المعلم شحاتة هدده بعدم إتمام الزفاف فوقع رشاد العقود.

ويشارك أمير كرارة بـ سوق الكانتو في السباق الرمضاني 2023، الذي يعرض على قناة dmc، في الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it.

سوق الكانتو

المسلسل تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.