مسلسل سوق الكانتو.. التحضير لزواج فاطمة ورشاد بعدما أصبح كبير السوق

استعرضت حلقة اليوم الـ19 من مسلسل سوق الكانتو الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، التحضير لزواج «فاطمة» مها نصار، من «رشاد» فتحي عبدالوهاب، بعدما أصبح كبير السوق.

الاهتمام بأمر الدكان

وانفعل «شحاتة» محمود البزاوي، على ابنه «عبدالغني» تامر نبيل، بسبب عودته متأخرًا بشكل يومي، وأنه لا يهتم بالعمل في الدكان، ليجيبه ابنه أنه منشغل ويجب على شريكه «عوض» ضياء عبدالخالق، أن يهتم بأمر الدكان معه، لكن يرفض أبيه مساعدة «عوض» ويقول له أنه لا يفهم شيء في الدكان الأحمر، وهو ما يريده من الأساس، فيدخل عليهم «عوض» بشكل مفاجيء، ويرتبك «شحاتة» محاولا أن يغطي على ما كان يتحدث فيه مع ابنه، ولكنه يتفاجأ بأن عوض آتي له ليخبره بأنه موافق على زواج «شحاتة» من ابنته «عزيزة».

في مشهد آخر، ذهبت «نبوية» سلوى عثمان، إلى زوجة أخيها المتوفي، والتي تعتبر حماة ابنتها «فاطمة» مها نصار حيث كانت متزوجة من ابنها «صالح» المتغيب منذ 5 أعوام، لتستأذنها بأنها ستتزوج من «رشاد» بالإضافة إلى أنها أرادت مصالحتها بعدما دافعت عن حقها وابنتها دون الاهتمام بحق زوجة أخيها وأولاده، فهنأتها زوجة أخيها بخبر زواج «فاطمة»، ولكنها رفضت حضور حفل الزفاف، وهو ما أثار غضب «نبوية».

مواعيد عرض سوق الكانتو

«سوق الكانتو» يعرض يوميًا على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.