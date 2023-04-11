مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش يرى ضابطا إنجليزيا عند جابر

شهدت أحداث الحلقة 19 سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، نجاح طه القماش في تجارته الجديدة، ويقابل عم خليل والد فاطمة، ويخبره بأنه لديه الحق في الاعتراض على زواج فاطمة من رشاد، ويطلب منه حضور فرحهما.

أسرار تجارة والده

ويسأل طه القماش عن تاريخ تجارة والده، ويخبره عم خليل بأنه كان يعمل لدى تاجر كبير في سوق الجملة ويطلب جابر من طه القماش مساعدته في عملية تهريب جديدة، وأثناء انصراف أمير كرارة يجد ضابطا إنجليزيا يدخل عند جابر.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.