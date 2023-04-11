مسلسل سوق الكانتو.. طه ينفذ وصية جده بالبحث عن شريك

حققت الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو نجاحا كبيرا، واستطاعت أن تخطف الأجواء بأحداثها الشيقة والمثيرة، ويعرض العمل على شاشة قناة dmc، ويخوض بطولته النجم أمير كرارة ومي عز الدين ونخبة من النجوم.

تنفيذ وصية الجد

وحرص «طه» أمير كرارة، على تنفيذ وصية جده «حسنين» عبدالعزيز مخيون، بالبحث عن وريث الدكان شريكه بالماضي، ليعطيه حقه بالميراث، وبالفعل ذهب «طه» إلى مكان عمل جده بالماضي، ليبحث عن صديقه، فيخبره الأشخاص الموجودون بالمكان أنه توفى، ولكن له ابن يدعى أحمد فتيحة، فقرر «طه» تكثيف البحث عن أحمد فتيحة.

وصى «طه» أمير كرارة، «علوان الفتوة» أن يبحث معه عن شخص يدعى أحمد فتيحة، وأكد له أن الأمر هام بالنسبة له، وترجاه بأن يجده بسرعة شديدة، فوعده «علوان» بأنه سيبذل قصاري جهده ليجد هذا الشخص المجهول، وسيخبره فور وجوده.

سوق الكانتو.. فريق العمل

العمل يخوض بطولته النجم أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.