أرمينيا وأذربيجان تعلنان مقتل 7 جنود في اشتباكات حدودية

أعلنت أذربيجان وأرمينيا، اليوم، مقتل 7 من جنودهما في تبادل لإطلاق النار وقع عند الحدود بين الجارين اللدودين المنخرطين منذ عقود في نزاع على أراضٍ حدودية.

إطلاق نيران مكثف

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان أوردته قناة فرانس 24 الإخبارية، إنّه تم إطلاق نيران كثيفة من مواقع للجيش الأرميني المنتشر قرب منطقة ديج «عند الحدود المشتركة بين البلدين» على مواقع للجيش الأذربيجاني، مشيرة إلى أن القوات الاذربيجانية ردت بإطلاق النار، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 من العسكريين.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية، بمقتل 4 من عسكرييها وإصابة 6 آخرين بجروح، متهمة قوات باكو بأنها هي التي بادرت لإطلاق النار.

نزاع مسلح

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان، أنّ القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتجاه جنود أرمينيين كانوا يجرون أعمالا هندسية قرب الحدود.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعًا مسلحًا للسيطرة على ناجورني قره باج، المنطقة الواقعة في أذربيجان وذات الغالبية الأرمينية، وانتهت الأعمال العدائية الأخيرة بين البلدين في 2020 بتوقيع هدنة برعاية روسيا.

وبموجب اتفاق هدنة تم التوصل إليه بوساطة روسية في خريف العام 2020، تخلت أرمينيا عن مساحات من الأراضي كانت تسيطر عليها منذ عقود، ونشرت موسكو قوات للإشراف على التقيد بمفاعيل الهدنة.