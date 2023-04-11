هطول أمطار خفيفة على الإسماعيلية.. و«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على المدينة وبعض المراكز، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من زيادتها خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي ضربت بعض المحافظات.

وهطلت الأمطار على مدينة الإسماعيلية ومراكز فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب والتل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير، ورفعت المديريات والأحياء والمراكز حالة الطوارئ.

انخفاض الحرارة ونشاط للرياح

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 24 درجة مئوية العظمي والصغرى 14 درجة مئوية، في انخفاض عن درجات الحرارة التي سجلتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين والتي تجاوزت فيها 30 درجة مئوية.

وظهر نشاط للرياح مساء اليوم بعد استقرار الأحوال الجوية صياح اليوم، وظهرت الغيوم والسحب المنخفضة، ما ينذر بسقوط أمطار بحسب بيانات الأرصاد الجوية.

رفع الطوارئ في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في مدينة الإسماعيلية وكافة المراكز والمدن تحسبا لزيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار كثيفة.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والأشجار لعدم تعريض حياتهم للخطر، لحين هدوء حركة الرياح.