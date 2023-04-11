سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في محافظة بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق بقرى ومدن المحافظة على فترات متقطعة، مع وجود رياح خفيفة، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 14 مئوية، في ظل عدم تسجيل غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات أو استغاثات خاصة.

استعدادات للتعامل مع الأمطار في بني سويف

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء المدن ومسؤولي القطاعات الخدمية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل في حال تساقط الأمطار، في ضوء تقرير هيئة الأرصاد الجوية، الذي تضمن الإشارة إلى حالة الطقس المتوقعة الأسبوع الجاري وما يصاحبها من انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا غطاء سحابيا من السحب الممطرة والتي تؤثر على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، فيما تكون عدة محافظات على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة ليلًا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى ولكنها تكون أقل حدة.

حالة الطقس في شمال الصعيد غدا الأربعاء

ويسود طقس غائم جزئيًا على شمال الصعيد وشمال البحر الأحمر غدا الأربعاء، حيث تنشط حركة الرياح المحملة بالأتربة وتبلغ سرعتها نحو 38 كيلومترا في الساعة، فيما تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد بنسبة 20%.