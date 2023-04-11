أمطار غزيرة تضرب محافظة المنوفية.. وانتشار سيارات شفط المياه بالشوارع

تشهد محافظة المنوفية موجة من التقلبات الجوية، حيث سقطت أمطار غزيرة على اغلب الأنحاء، مع وجود ظاهرة البرق والرعد، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع توقعات من هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الأيام المقبلة.

تكاثر السحب على محافظة المنوفية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، أن محافظات غرب الدلتا وهي محافظات الغربية والمنوفية والقليوبية تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة، مع استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وسجلت درجات الحرارة بمحافظة المنوفية انخفاضا مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 21 درجة، بينما الصغرى 13 مئوية، مع توقعات باستمرار الأمطار.

طوارئ في المنوفية لمواجهة الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ، حيث أكد المهندس محمد نجيب، رئيس الشركة، على رؤساء الفروع بالتواجد ميدانيا، ونشر سيارات شفط المياه في جميع المدن والمراكز لشفط تحمعات الأمطار في المحافظة.