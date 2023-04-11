دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023.. اللهم إني أسألك العافية

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023، من الأمور التي تشغل بال المسلمين خاصة في الثلث الأخير من شهر رمضان، والذي يجتهد المسلم فيه بالطاعات والعبادات، ومنها الإكثار من الدعاء في العشر الأواخر، ففيها ليلة القدر، إذ أخفى الله تعالى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه.

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023

وعن دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023، تقدم بوابة «الوطن»، لقرائها، بعض الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023، وأبرز ما جاء في السنة النبوية الشريفة والذي جاء كالتالي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

العشر الأواخر من رمضان 2023

ووبخلاف الحديث عن دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023، وفيما يتعلق بليلة القدر قالت دار الإفتاء المصرية عن ليلة القدر: «أخفى الله تعالى ليلة القدر في رمضان لِيَجِدَّ الصائم في طلبها، وخاصة في العشر الأواخر منه، فيشمِّر عن ساعد الجِدِّ، ويشد مئزره، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر».

دعاء العشر الأواخر من رمضان

واستكمالا للحديث عن دعاء العشر الأواخر من رمضان 2023، فقد جاء فيه عن عائشة رضي الله عنها وبصفة خاصة ليلة القدر فقالت: قُلْتُ: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.