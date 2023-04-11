خطوات استخراج شهادة تحركات مستعجلة من العباسية.. اعرف المطلوب

أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة عن خطوات استخراج شهادة تحركات مستعجلة من العباسية، وشرحت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة عبر منصتها الإلكترونية، تسهيلًا عن المواطنين من أجل الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

وتنشر «الوطن» خطوات استخراج شهادة تحركات مستعجلة من العباسية، وهي كالتالي:

المستندات المطلوبة

- صورة ضوئية من جواز السفر.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجهة من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية -التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة».

- التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية وكذا السفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والامن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على الخدمة

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة المدة المطلوب كشف التحركات عنها، اسم المحكمة، رقم القضية.

خطوات استخراج شهادة التحركات

- التقدم بالطلب لشباك

- دفع الرسوم المطلوبة

- استلام الشهادة أو إيصال استلام الشهادة

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها الى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما اذا كان مصريا

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية اخرى بخلاف الجنسية المصرية