خطوات سهلة لاستخراج شهادة ميلاد من فوري.. اعرف الطريقة

تسهيلات كبيرة قدمتها وزارة الداخلية وتحديدًا مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين من أجل استخراج شهادة الميلاد من ماكينات فوري، وبذلك يحصل المواطن على الخدمة دون أي عناء بعيدًا عن الزحام في المقرات الشرطية، هذا بجانب الخدمات الإلكترونية واستخراج شهادة الميلاد عبر منصة وزارة الداخلية.

تقدم الوطن خدم للقارئ لاستخراج شهادة ميلاد من فوري من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

- الضغط على خدمة إنشاء حساب جديد.

- تسجيل البيانات الخاصة بك من الرقم القومي، وأيضا الاسم، وكذلك العنوان، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى رقم الموبايل، ورقم المصنع.

- رقم المصنع أسفل بطاقة الرقم القومي من الجهة اليسرى.

- إصدار شهادة الميلاد إلكترونيا.

- تابع تفاصيل سداد رسوم استخراج شهادة الميلاد.

- إضافة عنوان الذي سيتم إرسال شهادة الميلاد.

- السداد من خلال فوري.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي.

شروط الحصول على الخدمة

- البيان مسجل على الحاسب الرئيسي

- صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة

- من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن وعن طريق الإنترنت.

- عدم طباعة شهادة ميلاد مميكنة من قبل.

- يجب كتابه اسم المستفيد واسم الأم بطريقة صحيحة، حيث إن المستفيد هو الشحص الذي سيتم طباعة الشهادة له

- يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.

إجراءات طالب الخدمة

- تقديم بطاقة الرقم القومي كاثبات شخصية.

- استلام الخدمة.

الإجراءات التى يتبعها المواطن للحصول على الخدمة عن طريق الإنترنت

- الدخول على الموقع على شبكة الإنترنت الدولية.

- الدخول على طلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنة أول مرة.