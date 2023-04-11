ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5.. فلاش باك يعرض سبب هروب «حنان»

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5 دار حول وصاية الجد، ورفض المجلس الحسبي لأي شيء يخص بدون موافقة الجد، حتى الوصاية التعليمية بين أحداث الحلقة كانت مرتبطة بالجد هو الوصي الأول في كل المعاملات المالية والدراسية، ولأن الجد كان يرى اهتمامات منى زكي «حنان» بأولادها أنها مبذرة وتسرف ببذخ كانت النهاية هي هروبها، لكن حتى بعد هروبها لم تسلم من الأذى الذي يلاحقها وهو شقيق زوجها.

ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5

حياة «حنان» حتى بعد الهروب متعلقة بوصاية والد زوجها، ذلك هو ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، أسباب كثيرة عرضها الفلاش باك أدت لهروب منى زكي «حنان» من عيشة الجد المتحكم، فهي ترى أن دروس ابنها مهمة وهو ينظر لتلك الدروس أنها لا جدوى لها ويجب أن تقتصد في الصرف حتى تكفيهم أموال زوجها، اختلاف وجهات النظر سببت خلافات وعلى الرغم من سوء المعيشة بعيداً عن بلدها وأختها إلا أنها ترى ذلك أفضل لها.

على الجانب الآخر، يتتبع الفنان دياب، «صالح»، شقيقة حنان التي سافرت إليها لتقضي معها يوماً في محاولة إدخال «ياسين» المدرسة بضمان من والدته التي تحاول تبديل أوراقها الرسمية، وقدم بلاغا ضدها بشهادة زور من أحد العمال الذين يعملون معه ضد «سناء» ليتسبب في إحضارها إلى قسم الشرطة بمجرد عودتها من دمياط إلى الإسكندرية.

وصاية الجد تعيق مستقبل تعليم أولاد منى زكي

بعد الهروب من تحكمات الجد في أموال أحفاده، وجدت تحكمات اخرى، منى زكي أو «حنان» التي تقوم عليها ملخص مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، تعاني مرة أخرى بسبب احتياجها للجد الوصي على أبنائها، لأنه لن يتم قبوله في أي مدرسة بدون موافقة الجد والا يعود لمدرسته القديمة الأمر الذي جعل «ياسين» يقترح على خالته العودة معها لكنه بعدما أيقن أنه سيعود إلى جده رفض مرة أخرى وفضل العيش مع والدته.

أما أحمد خالد صالح الذي يقوم بدور صاحب الشقة التي استأجرتها «حنان» فقد اعتذر عن طرده لهم في وقت متأخر وعادت شقيقتها مع ابناء اختها لكي تعيد احتياجاتهم للشقة مرة أخرى.