الناقد الفني مصطفى الكيلاني يوضح 5 أسباب لنجاح مسلسل جعفر العمدة جماهيريا

شهد مسلسل جعفر العمدة الذي يقدمه الفنان محمد رمضان مع مجموعة من النجوم منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني على شاشة قنوات dmc وdmc دراما، تفاعلا كبيرا جدا من الجمهور سواء في الشارع المصري أو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي هذا الصدد يوضح الناقد الفني مصطفى الكيلاني أسباب نجاح مسلسل جعفر العمدة جماهيريا.

أسباب نجاح جعفر العمدة

وقال الناقد الفني مصطفى الكيلاني في تصريحات لـ«الوطن» إن مسلسل جعفر العمدة قدم الخلطة الشعبية بامتياز، الخلطة اللي فيها البطل الشعبي الجدع اللي بيحمي عائلته وبينتصر في خصومته مع الآخرين وهذا هو النموذج الذي يعجب به المشاهدون في مصر، ودايما ناجح مش بس في مصر وفي الوطن العربي كله، وأكبر دليل على ذلك هو النجاح الجماهيري الكبير الذي شهده المسلسل، لأن متابعات المسلسل في الوطن العربي منذ بداية عرضه ضخمة جدا.

وأضاف «الكيلاني» أن محمد رمضان لديه جمهور كبير في كل الوطن العربي، ونستطيع أن نلمس ذلك من خلال أعماله السابقة منها مثلا البرنس كان هناك العديد من النقاد والصحفيين يتواصلون معي من دول الوطن العربي وهذا أيضا يحدث حاليا أثناء عرض جعفر العمدة، مضيفا أن محمد رمضان هو ملك الترسو بمعاييرالألفينات، فهو يسير على خطى فريد شوقي ملك الترسو في عصره.

دور كاست العمل

وأوضح الناقد الفني أن تمكن محمد رمضان من شخصية ابن البلد هو واحد من أسباب نجاح العمل جماهيريا، موضحا أن اختيار الكاست كان عليه عامل كبير جدا في نجاح المسلسل فنحن نتحدث عن هالة صدقي وأحمد فهيم وغيرهم من الممثلين المعروفين بشطارتهم، فدور صفصف الذي تقدمه هالة صدقي لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور منذ بداية المسلسل، واستطاعت هالة صدقي الوقوف أمام محمد رمضان بنجوميته من أول لحظة.

وأشار الكيلاني إلى أن استخدام مجموعة من «المسرحجية» كانت حركة ذكية من مخرج العمل محمد سامي، وإعطاء محمد رمضان ومحمد سامي مساحة كبيرة لكل الممثلين ساهم في ظهورهم جميعا بشكل جيد في أدوارهم، وهذا ليس جديدا على صناع العمل.