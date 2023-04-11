إيمان العاصي عن مسلسل جعفر العمدة: شخصية دلال كانت صعبة

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، محرك البحث «جوجل» بعد عرض الحلقة الـ 20 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، الذي ينافس خلال ماراثون دراما رمضان 2023.

قالت الفنانة إيمان العاصي في حديثها لـ«الوطن»: «الأمر كان في غاية الصعوبة، أنّ أبدأ التصوير بآخر مشاهد المسلسل، قبل التعايش مع شخصية «دلال» والدخول في تفاصيلها، وإحساس مشكلاتها، فهذا شيء صعب ومقلق».

إيمان العاصي ومسلسل جعفر العمدة

وأضافت: «تحدثت كثيرًا مع المخرج محمد سامي قبل بدء تصوير تلك المشاهد، ولكنه في الحقيقة لم يتركني لحظة، وكان دائماً يعطي ملحوظات صائبة، وكانت له وجهة نظر في ذلك نحترمها جميعًا، وكانت تلك المشاهد مع الفنانة مي كساب التي كانت تشعر أيضًا بقلق شديد تجاه تصوير الحلقات الأخيرة في بداية المسلسل».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.