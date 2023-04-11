محمد رمضان لـ«الوطن»: مسلسل جعفر العمدة سيتخطى نجاح الأسطورة والبرنس

نجاح كبير يعيشه الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة الذي أصبح حديث الشارع والسوشيال ميديا بالكامل مع انطلاق الحلقة العشرين منه حتى الآن.

وعن مسلسل جعفر العمدة الذي يجمع الفنان محمد رمضان بالمخرج محمد سامي للمرة الثالثة في الدراما بعد مسلسلي البرنس والأسطورة، قال الفنان محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا أحب العمل مع المخرج محمد سامي فأنا أشعر معه بأنني في يد أمينة، وذلك لأنه مخرج يحب الممثل الذي يعمل معه، وهذا يجعله يرى أفضل ما فيه ويُخرج أفضل ما لديه، وهو ما اتضح فى أعمالنا السابقة».

محمد رمضان يتحدث عن نجاح مسلسل جعفر العمدة

وتابع الفنان محمد رمضان قائلا «فقد سبق أن قدمنا تجربتين ناجحتين على مستوى الدراما، الأولى هي مسلسل الأسطورة والثانية هى مسلسل البرنس، وحققنا نجاحاً باهراً في العملين وكنا حديث الشارع فى رمضان، وأنا على ثقة فى الله بأن مسلسل جعفر العمدة سيتخطى نجاح العملين هذا العام».