إيمان العاصي تتحدث عن رد فعل الجمهور حول دورها في مسلسل «جعفر العمدة»

عبَّرت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها البالغة عن رد فعل الجمهور حول دورها بمسلسل «جعفر العمدة»، الذي يعرض خلال الموسم الجاري من شهر رمضان .

إيمان العاصي تتحدث عن دورها في مسلسل «جعفر العمدة»

وقالت إيمان العاصي لـ «الوطن»، «سعيدة بردود فعل الجمهور على مسلسل جعفر العمدة بشكل عام، فجاءت الردود أكثر من مفرحة بالنسبة لي، وبحمد الله سبحانه وتعالي على النجاح وحب الجمهور الكبير لشخصية «دلال» بشكل خاص، ومسلسل «جعفر العمدة» بشكل عام فأصبح الجمهور يتعلق بشخصيات المسلسل ويحفظ أسمائهم».

إيمان العاصي تتحدث عن نجاح جعفر العمدة

وأضافت، «هذا يدل على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الشارع المصري، ودائماً نرى ردود فعل الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً عند مقابلة الجمهور في الشارع، وفي الحقيقة لم أكن أتوقع كل هذا رد الفعل من الجمهور على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، فالجمهور أصبح ينتظر عرض الحلقة الجديدة، ويتوقع الأحداث المقبلة، وهذا لم يكن يتحقق سوى بمخرج متميز مثل محمد سامي، وفريق عمل متكامل ومتعاون» .