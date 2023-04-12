مبادرة لتخفيض أسعار كعك العيد في المحافظات.. تصل لـ31%

أعلنت الهايبرات التجارية الكبرى في المحافظات عن مبادرة لتخفيض أسعار كعك العيد، عبر توفير علب الحلويات بتخفيضات عن الأسعار المعلنة في تلك المحلات، تسهيلًا على المواطنين.

وبحسب ما نشرته إدارة هايبر ماركت شهير، فإنه تم إطلاق مبادرة تخفيضات كعك العيد، بنسبة تصل إلى 31% عن المعلن في المحال الأخرى.

أسعار كعك العيد 2023 بعد التخفيضات

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار كعك العيد 2023 بعد التخفيضات التي طرأت على العلب بمختلف أنواع حلويات العيد لهذا العام، بما فيه من عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك.

- كيلو غريبة سادة بمبلغ 110 جنيهات بدلاً من 160 جنيها بتخفيض 31%.

- كيلو مشكل بمبلغ 155 بدلًا من 195 جنيهًا بتخفيض 20%.

- كيلو كعك العيد بنوعيه ملبن وعجوة بمبلغ 130 جنيهًا بدلا من 175 جنيهًا بتخفيض 25%.

تخفيضات بسكويت وحلويات العيد

فيما تم طرح كميات أخرى مخفضة من أنواع حلويات العيد المتبقية بتخفيضات متباينة، جاءت كالتالي:

- كيلو بسكويت سادة بمبلغ 130 جنيهًا بدلاً من 160 جنيهًا بتخفيض 18%.

- كيلو بسكويت نشادر بمبلغ 134 جنيهًا بدلاً من 160 جنيهًا بتخفيض 16%.

- كيلو بسكويت شوكولاتة بمبلغ 135 جنيهًا بدلاً من 160 جنيهًا بتخفيض 15%.

- كيلو بيتي فور بمبلغ 185 جنيهًا بدلاً من 250 جنيهًا بتخفيض قدره 26%