5 مدن ضمن قائمة الأكثر دفئا في طقس اليوم.. بينها شرم الشيخ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء بشكل ملحوظ، على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

وتعد درجات الحرارة اليوم الأبرد منذ بداية شهر رمضان، إذ تنخفض عن 30 مئوية، وهناك 5 مدن تسجل أعلى حرارة تتراوح «العظمى» فيها بين 28 إلى 30 مئوية، بينما تتراوح «الصغرى» بين 17 إلى 19 مئوية.

تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

وتشهد المدن الخمس سطوع الشمس نهارًا، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وطقس غير مستقر أدى لإعلان حالة الطوارىء، مع احتمال سقوط الأمطار.

المدن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة

وتستعرض «الوطن» قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بطقس اليوم الأربعاء، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى بها، وهي كالتالي:

- شرم الشيخ 28 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

- رأس حدربة 28 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

- سفاجا 28 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- مرسى علم 28 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- شلاتين 30 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.