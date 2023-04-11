محافظ الشرقية يُتابع أعمال شفط وكسح مياه الأمطار من شوارع المدن 

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى مركز أبو كبير ومن داخل غرفة العمليات الفرعية تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال شفط وكسح مياه الأمطار.

المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع جميع الغرف الفرعية

كما اطمأن محافظ الشرقية من الأستاذ هشام عبد المقصود رئيس غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية على وصول أي بلاغات إلى الغرفة وكلفه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة مع جميع الغرف الفرعية و الإبلاغ الفوري في حالة وقوع أي حوادث لا قدر الله.

الدفع بأكبر عدد من سيارات الكسح والشفط

كلف محافظ الشرقية رؤساء المركز بالدفع بأكبر عدد من سيارات الكسح والشفط والتوجه إلى أماكن تمركز مياه الأمطار، وذلك لتسهيل عبور السيارات والمواطنين.

كما كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي التعزيز بعدد إضافي من سيارات الكسح في المراكز التي تحتاج إلى ذلك للسيطرة على كميات مياه الأمطار التي اعتلت الشوارع والطرق.. فضلاً عن التسليك الفوري لجميع بالوعات صرف الأمطار لاستيعاب اكبر قدر من كميات المياه.

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ميدانيا جهود فرق الطوارئ وانتشار معدات وسيارات الشركة بمختلف مراكز المحافظة بعد أن شهدت المحافظة خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة وحاله من الطقس السيئ أدت إلى حدوث تجمعات لمياه الأمطار بالعديد من المناطق حيث أعلن استمرار حالة الاستعداد والتأهب بكافة الأفرع التابعة للشركة للتعامل مع التغيرات الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

التعامل بشكل فورى وسريع من قبل فرق الطوارئ

وأفاد رئيس شركة مياه الشرب انه يجري حاليا التعامل بشكل فورى وسريع، من قبل فرق الطوارئ بالشركة وتم الدفع على الفور بالمعدات اللازمة لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين الرئيسية، وذلك بالتنسيق المستمر للخط الساخن مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة.