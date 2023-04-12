«التعليم» تعلن ضوابط تقييم الصفوف الأولى للطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط تقييم الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج، موضحة أنه سيتم وضع ملفات التقييم للفصلين الدراسيين الأول والثاني على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين في الخارج من يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري.

ملفات التقييم للمصريين بالخارج

وأوضحت الوزارة، أن ملفات التقييم للفصل الدراسي الأول للطلاب الذين تخلفوا عن أدائها فقط، حيث يتم رفع ملف التقييم الفصلين الأول والثاني معا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التي يؤدي بها الامتحان ثم طباعته وأداء الأنشطة، وإعادة رفعه بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج، كما يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة، ولمدة أسبوعين، ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية، ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ويتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

اجتياز العام الدراسي الحالي

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الطلاب، قائلة: «الطالب الذي لم يقدم ملف التقييم في المواعيد المقررة، لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، ويحق له التقدم للعام الدراسي التالي».