«التعليم» تكشف حقيقة منح يومي الأربعاء والخميس إجازة في «أسبوع العيد»

كشف مسؤول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة ما يتم تداوله عن منح يومي الأربعاء والخميس إجازة في «أسبوع العيد»، مؤكداً أن المدارس ملتزمة بقرار الحكومة بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك من الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، ولم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.

حقيقة منح يومي الأربعاء والخميس إجازة في «أسبوع العيد»

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بمنح يومي الأربعاء والخميس إجازة في أسبوع العيد لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن قرار الإجازة ليس قرار وزير التربية والتعليم أو الوزارة، مشيرا إلى أن المدارس ملتزمة بالقرارات الرسمية، وأنه سيتم استئناف الإجازة يوم الأربعاء ويتم الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن تبدأ يوم 6 مايو 2023.

المدارس ملتزمة بالإجازة الرسمية لعيد الفطر

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.