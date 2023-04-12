رفع مياه الأمطار بـ4 مراكز ومدن في كفر الشيخ

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن مصيف بلطيم، وبيلا، وكفر الشيخ، وبرج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار ليلاً، التي هطلت بغزارة على عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بدء عمليات سحب مياه الأمطار

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء عمليات سحب مياه الأمطار خلال الفترة المسائية بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كل مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكد من استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار الساعة، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

وشهد مركز ومدينة بيلا، موجة طقس غير مستقر على كل أنحاء المدينة وقرى المركز، صاحبها سقوط أمطار، ورعد وبرق، ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه في مختلف مناطق المدينة وقرى المركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه كلّف نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات القروية، وجهاز النظافة بالمدينة، برفع تجمعات مياه الأمطار واأثار الطقس السيئ بكل شوارع المدينة والقرى، موجها بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وتذليل كل العقبات لهم، مؤكدا أن سيارات كسح المياه، ترفع المياه المتجمعة بالميادين والشوارع على مدار 24 ساعة.

كما تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وكذلك بقرى المركز، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على جميع المدارس، والهيئات الخدمية، بجانب العمل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار ليلاً، في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار، وذلك برفع درجة الاستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية، مع ضرورة المتابعة والتواجد الميداني.

واستمرار عمليات رفع شفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه، مع استعداد سيارات شفط وسحب المياه لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أولاً بأول وما زال العمل مستمراً مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حرصاً على صحتهم وسلامتهم والتواصل مع المواطنين ميدانيا.

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار رفع مياه الأمطار

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.