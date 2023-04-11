مجلس أمناء كفر الشيخ يناقش الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بكفر الشيخ، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بكفر الشيخ، ونائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وأمانة محمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وحمودة يونس، المشرف على اتحاد الطلاب.

الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتناول الاجتماع استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لامتحانات الشهادة الإعدادية، وإمكانية مخاطبة الجهات المختصة لعودة تشكيل لجان امتحان الشهادة الإعدادية إلى الإدارات التعليمية، على أن يقتصر الندب من إدارة لأخرى على رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، بينما يكون باقي أعضاء اللجان من داخل الإدارة.

وأكد الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بكفر الشيخ، على ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء بالإدارات والمدارس، بتوفير المُناخ المناسب للجان الامتحان من خارج أسوار اللجان، وتذليل العقبات والمشكلات التى تواجه رؤساء اللجان، كما تم عرض ومناقشة تقارير مجالس أمناء الإدارات التعليمية، كما استفسر الأعضاء من مدير عام الشئون المالية والإدارية عن كيفية استرداد مخصصات الأنشطة من صندوق دعم وتمويل المشروعات، والنسب التي تصل الإدارات والمديرية وطريقة توزيعها وتم الشرح المفصل منه.

وطالب المجلس المهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، عرض مشاريع رأس المال بالمدارس الفنية، وأسلوب إدارته ومخصصاته، وقدم «السبكي» عرض تفصيلي عن ذلك، كما تم مناقشة تسمية قاعة الوسائط المتعددة بمدرسة الورق الابتدائية باسم المرحوم محمد رشاد حسان، المُعلم السابق بالمدرسة، وقد وافق المجلس.

انتظام العملية التعليمية

وعلى جانب آخر، تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية التعليمية بمدرسة المجد 55 تعليم أساسي، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، وتفقد الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة.

وناقش وكيل الوزارة، الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، وسألهم فيما درسوه، كما تفقد المعامل، وتابع امتحان الطلاب التي تؤدي الامتحانات، مشدداً علي عدم الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسي.