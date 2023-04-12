مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. كيف سرقت «نادرة» مخزن سلاح عبد الجبار؟

شهدت الحلقة 20 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، أحداث مشوقة، انتهت بسرقة مخزن السلاح الخاص بـ عبد الجبار الذي يؤدي دوره الفنان «جمال سليمان»، بعد أن طلب منه مسعود الذي يلعب شخصيته الفنان «أحمد عيد» الاستعداد برجاله لمقابلة «شداد» ورجاله، داخل مخزن السلاح الخاص بهم.

عملة نادرة الحلقة 20 بطولة نيللي كريم

وفي الوقت ذاته، يدخل عبد الجبار ورجاله المغارة الخاصة بـ شداد مشهرين السلاح، لكنهم لا يجدوا أحدا، وينتظر مسعود «أحمد عيد» ورجال شداد «محمد لطفي»، في مدخل أحد النجوع، لكنه لا يظهر، حيث يظهر القط أحد رجال عبد الجبار، وهو يضيف بعض المخدر في الشاي.

نادرة وشداد يسرقا مخزن سلاح عبد الجبار

وبعد شرب رجال عبد الجبار المسؤولين عن حراسة مخزن السلاح للشاي، يناموا وتدخل نادرة وشداد ورجاله لمخزن السلاح الخاص بـ عبد الجبار، ويقومون بسرقته بالكامل كما خططت نادرة.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

وتأتي إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 1 صباحاً، بعد أن يتم عرض الحلقة الأساسية في الساعة 7 ونصف بعد أذان المغرب مباشرة.