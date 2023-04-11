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موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

كتب:

ضحى محمد
05:01 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، خاصة بعد نجاح العمل الدرامي خلال الساعات الأخيرة، في رحلة الصراع بين «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم و«عبد الجبار» الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

سيتم إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في تمام الساعة 1 صباحاً، بعد أن يتم عرض الحلقة الأساسية في الساعة 7 ونصف بعد أذان المغرب مباشرة.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 19

استنجدت «إسراء» مريم الخشت بـ «نادرة» حتى تنقذها من صديقتها التي تبتزها بشأن فيديو مخل صورته لها أثناء إقامتها للطقوس الفرعوني حتى تحمل، ويخبر «شداد» إسراء بعض التعليمات لاتباعها.

وتخبر «إسراء» نفيسة أن الأموال جاهزة وتطلب منها أن تنتظرها في بيتها في تمام الحادية عشرة، يزور شداد ورجاله منزل نفيسة، يدخل زوج نفيسة ويجدها جثة هامدة ويصرخ لطلب المساعدة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.