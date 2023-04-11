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مسلسل عملة نادرة الحلقة 20.. هل ينتقم عبدالجبار بعد سرقة مخزن السلاح؟

كتب:

ضحى محمد
04:24 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

أحداث وتطورات شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 19، إذ تقابل الدكتورة «أنس» التي تجسد دورها الفنانة ندي موسى، «عبيدة»، وسط معابد الأقصر، وتخبره بأنّها تريد تكملة دراستها خارج مصر، ويؤيد عبيدة كلامها ويخبرها أنها رغبته أيضا.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 20

ومن ناحية أخرى يطلب «عبدالجبار» جمال سليمان من «مسعود» أحمد عيد الاستعداد برجاله لمقابلة «شداد» ورجاله في مخزن السلاح، وفي الوقت نفسه يذهب عبدالجبار ورجاله لمغارة شداد للبحث عن حفيدة يوسف ونادرة.

عملة نادرة الحلقة 20 بطولة نيللي كريم

يدخل عبد الجبار ورجاله مغارة شداد مشهرين السلاح لكنهم لا يجدون أحد، ينتظر مسعود وعلاء رجال شداد في مدخل أحد النجوع لكنه لا يظهر، حيث يضيف «القط» أحد رجال عبد الجبار بعض المخدر في الشاي.

ينام رجال عبد الجبار المسؤولين عن حراسة مخزن السلاح بعد شربهم للشاي، تدخل نادرة وشداد والرجال مخزن سلاح عبد الجبار ويقومون بسرقته بالكامل كما خططت نادرة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.