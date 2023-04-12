العثور على جثة رجل مجهول الهوية طافية في ساحل مرقص بالبحيرة

عثر أهالي قرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر، ملقاة بمياه ترعة ساحل مرقص، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة رجل مجهول الهوية

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة ساحل مرقص أمام قرية كفر العيص بدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

وانتقل ضباط المباحث بكوم حمادة لمكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة، وتبين أنها لرجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، يرتدي ملابسه بالكامل «ترنج رياضى وحذاء»، ونقلت الجثة إلى مستشفى كوم حمادة العام لتوقيع الكشف الطبي عليه.

تقرير مفتش الصحة حول الجثة

بالعرض على مفتش الصحة، أفاد بوجود كسر بالجمجمة، وجرح وتهتك بالرأس وكسر بالذراعين، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف لكشف غموض الواقعة.