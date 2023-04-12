أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بالمنوفية 2023.. الشروط والأوراق

تشغل أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بالمنوفية 2023 قطاع كبير من المواطنين، وهي خدمة تقدم للعمالة الفنية، ويمنح من يجتاز الاختبار بنجاح، شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة، ويجوز للعامل التقدم للاختبار مرة أخرى بعد 3 أشهر لرفع مستوى مهارته، ومدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة 5 سنوات، ويعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من الرسوم المقررة.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بالمنوفية 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بمحافظة المنوفية 2023، في إطار خدماتها المتواصلة للجمهور من قرائها في مختلف المحافظات على مستوي الجمهورية.

وجاءت الأماكن في المنوفية كالتالي:

1- مدينة شبين الكوم، فرعين، الأول في حي شرق، والثاني في حي غرب.

2- مدينة تلا، شارع الشيخ فؤاد أعلى مكتب بريد تلا.

3- مدينة قويسنا، مساكن تيمور بجوار مكتب التأمين الصحى.

4- مدينة منوف، عمارة الدجوى، اسفل مكتب تموين منوف.

5- مدينة سرس الليان، شارع عبده حمزة خلف مجلس المدينة.

6- مدينة بركة السبع، شارع بورسعيد بجوار المدرسة الابتدائية.

7- مدينة الشهداء، شارع كمال النجار بجوار الادارة الزراعية.

8- مدينة أشمون، مساكن الأوقاف بجوار مدرسة اشمون الثانوية الزراعية.

9- مدينة البارجور، شارع بورسعيد خلف المطافئ.

10- مدينة السادات السادات، الحى الاول، بجوار مكتب الضرائب العقارية.

الشروط والأوراق لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

وعن الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة بالمنوفية 2023، جاءت كالتالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة (الأصل للاطلاع)

ثانيا: إجراءات طالب الخدمة

1- عمل حوالة بريدية.

2- تقديم الأوراق للموظف المختص.

3- التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.