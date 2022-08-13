تعيين 4086 شاباً واستخراج 5432 شهادة قياس مستوى المهارة بالشرقية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4086 من شباب الخريجين منهم 23 من الأشخاص ذوي الإعاقة، بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1104 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، مضيفًا أن المديرية استخرجت 5432 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة.

تحرير 119 محضر سلامة و126 حالة غلق إداري

ومن جانبه أشار أحمد عبد الهادي وكيل المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 295 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 119 محضر سلامة و126 حالة غلق إداري، والمشاركة في 141 قياس ميداني ومراجعتها لـ 41 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 646 منشأة، وأسفر عن تحرير 144 محضراً، وفضلاً عن التفتيش على 296 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حقوق العمال المتمثلة في الحقوق التأمينية والحصول على الأجور والعلاوات الدورية والإجازات، وبدل رصيد الإجازات.

كما أشار وكيل المديرية، إلى أنه في مجال التدريب المهني، ألحق ببرنامج التدرج المهني 800 صبي متدرج، وألحق ببرنامج التدريب التحويلي 150 مستفيداً، بهدف تأهيل الخريجين من خلال الدورات التدريبية التي تعقد بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية بهدف توفير العمالة الفنية المدربة المطلوبة لسوق العمل.

بدء دورتي تدريب في مجال الكهرباء واللحام لشباب الوادي الجديد

وأعلن وزير القوى العاملة بدء تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الكهرباء، واللحام بمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، يستفيد منها 30 متدرباً من طلبة المدارس الثانوية الفنية بالمحافظة وشباب الخريجين، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل مما يسهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن دورة اللحام تتم بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتدريب 15 متدرباً من طلبة المدارس الثانوية الفنية ورفع مستواهم لتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة الكهرباء جاء بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء لعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة بقرية القصر مركز الداخلة، ويستفيد منها 15 متدرباً من شباب الخريجين.