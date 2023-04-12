ماجدة خير الله تشيد بمسلسل تحت الوصاية: جمال وإبداع غير مسبوق

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، مشيرة إلى أنه عملا يتسم بجمال وإبداع غير مسبوق.

وكتبت ماجدة خير الله: «حدسي يخبرني، أن الخطوة القادمة حنان (مني زكي) حاتبيع الجمبري مباشرة لمطعم الست (ماجدة منير) اللي قابلتها، وهي بتحاول تقدم لابنها في المدرسة، وده حايبقى انتصار جدبد لحنان، لكن الخوف من زوج شقيقتها، اللي ممكن سلبيته تدفعه إنه يجبر مراته تخبر الشرطة بمكان حنان».

وأضافت الناقدة الفنية: «طول ما أنا بتفرج، دماغي شغالة في التفاصيل، والحلول المتاحة أمام هذا الكم من التحديات التي تقابل تلك الأرملة الشابة، التي تسعى لإنقاذ مستقبل أطفالها، لكن كثيرا الحلول اللي بيقدمها سيناريو مسلسل تحت الوصاية، بتكون خارج التوقعات، وتحمل جمالا وإبداعا غير مسبوق».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.