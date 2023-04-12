مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي رمضان 2023

مشاهد الحلقات تتوالى وتظهر قضايا وتفاصيل مهمة في مسلسل تحت الوصاية، ويهتم الجمهور بمعرفة مواعيد مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، لاكتشاف نهاية ذلك المسلسل الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني، إذ إن الحلقات الأولى منه كانت تعرض قوانين الوصايا التي تهتم بها المرأة، خاصة الأرامل اللاتي يعانين منها في الكثير من الأمور الحياتية، وتعكس منى زكي ذلك من خلال دور «حنان» الذي تؤديه.

مواعيد مسلسل تحت الوصاية

بالنسبة لمواعيد مسلسل تحت الوصاية، فيقدم المسلسل من خلال شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساءً وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساءا.

ويهتم الجمهور بمواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية، بسبب قوة الأحداث والمشاهد التي بدأت تلمس الكثير من النساء في البيوت المصرية سواء المطلقات أو الأرامل وكلاهما يقعن تحت قوانين الوصاية، عندما يموت الزوج وتنتقل الولاية بالتبعية من الأب الذي توفى إلى الجد ثم العم.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق أبنائها غصبا، وأخذت مركب زوجها وسافرت بها بعيدا، ثم غيرت هويتها وكذلك معالم المركب خوفا من العودة إليهم مرة أخرى.