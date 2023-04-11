مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5.. المركب سكن مؤقت لـ منى زكي وأولادها

أحداث مشوقة وتفاصيل ممتعة للمشاهدين تقدمها منى زكي وطاقم التمثيل، وخلال مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5 يتتظر متابعوها ماذا سيحدث لها؟ وهل ستجد السكن بعدما تم طردها من المنزل؟ لكن الحلقة كعادتها تبدأ بفلاش باك وزيارة «حنان» لمنزل حماها، والذي قال لها إنه وفر شهادات ميلاد أبنائها، وتطلب منه أن تساعده في شيلة أبنائها وعندما قالت له إنّها تريد منه أن يتنازل لها عن الوصاية يرفض بحجة أنها تُسرف ببزخ على أبنائها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5

«إيجار البيت كتير وبيتي فاضي تعالي عيشي معانا، بلاش دروس وبلاش لعب كرة، لازم تحافظي على القرشين اللي سابهم عادل للأولاد علشان لما يكبروا يلاقوا حاجه تسندهم» كلمات الرفض القاطع وعدم التنازل عن وصاية الأبناء من الجد للأم هو ما بدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، تلك الحياة التي عاشتها حنان الأم الأربعينية مع طفليها، بعد وفاة زوجها وأخذ عمه مصدر رزقهم، كذلك عدم موافقة الجد عن التنازل عن الوصاية بحجة أنها مُسرفة وإن احتياجاتها واحتياجات أطفالها ليست بالأهمية التي تراها وهناك أهم من ذلك.

تحت الوصاية وتحكم الجد في احتياجات حنان

بدأ مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، بعد انتهاء الفلاش باك الذي يعرض حياة «حنان» التي تؤدي دورها الفنانة منى زكي قبل هروبها، بالشاهد الزور الذي أرسله «صالح» للشهادة على حنان بسرقة المركب بصحبة أختها، ويشهد على الاثنين لكن الضابط لم يصدقه، وقال له «هو شيخ الجامعه متكلمش عن الشهادة الزور» وذلك لعدم مصداقية شهادته، وهي خطة «صالح» للإنتقام من «حنان» وشقيقتها التي شتت مكانه حتى لا يذهب إلى شقيتها، أما «حنان» فقد ذهبت إلى المركب لأنها لم تجد مكاناً في وسط الليل حتى يضمهم، وتتاح الفرصة لأول مرة لأسرة منى زكي ليجدوا لحظة سعادة لا يدرون ماذا يخطط لهم «صالح» الذي يريد الانتقام بكل الطرق؟

انتهت لحظات السعادة وفاقت «حنان» من نومها وقررت أن تبيع الجمبري الذي اصطاده، لأنها بحاجه الى المال في هذا الوقت، وذلك عندما طلبت من «عم ربيع» أن يجد من يساعدوه في إخراج البضاعة خارج المركب.