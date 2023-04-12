تساؤلات عديدة دارت في أذهان رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم بطولة أحمد مكي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته بداية من شهر رمضان الكريم.

موعد عرض من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويكون موعد عرض من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم في تمام الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد عره على نفس القناة في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض في اليوم التالي في الساعة 2:00 مساء.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، العديد من الأحداث الكوميدية، أبرزها تكوين حزلقوم لفريق المزاريطة لكرة القدم، الذي أقام مباراة ودية مع فريق كرة قدم حقيقي، وكانت النتيجة هزيمة ساحقة لفريق المزاريطة، وذلك بعد عودة حزلقوم ويجسد دوره أحمد مكي إلى القرية وامتلاكه جزء كبير منها.