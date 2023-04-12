مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 20.. هزيمة ساحقة لفريق المزاريطة

خلال أحداث مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 20، الذي يُعرض يوميًا في الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب على قناة أون، لم يستطع فريق حزلقوم ويجسد دوره الفنان أحمد مكي، الفوز أمام فريق نجوم كرة القدم بعدما راهن مدربه الفني على إمكانية هزيمته مقابل الفوز بقرية المزاريطة.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 20

وفي أثناء مسلسل الكبير الكبير أوي 7 الحلقة 20، استعان حزلقوم بفريق كرة قدم من نجوم كرة القدم، أبرزهم جدو وعبد المنصف ومحمد زيدان وسيد معوض وبركات، ليتلقى فريق المزاريطة هزيمة ساحقة، وتنتهي المباراة بشماتة فاروق سماحة منافس حزلقوم، وإصراره على لعب مباراة أخرى مع فريق شركته مقابل الحصول على المزاريطة التي يمتلك حزلقوم جزءًا كبيرًا منها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7، يضم عددًا من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، بالإضافة إلى رحمة أحمد فرج في دور مربوحة ومصطفى غريب في دور العترة، ويُعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون.