مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.. أحمد مكي ينتصر على سماحة ويحصد المصنع

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20 تطورا كبير في الاحداث بعد عرضها اليوم على شاشة قناة on الساعة السادسة والربع مساء، ويناقش مسلسل الكبيرأوي الجزء السابع مجموعة من القضايا التي تنتشر في المجتمع بشكل كبير، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي يحصد إعجاب كثير من محبي ومتابي الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20

ومسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20 كشفت عن فوز حزلقوم الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد مكي على منافسه فاروق سماحة وحصوله على مصنعه الذي كان محل رهان، ولكن بعد معاناة كبيرة أثناء تجميع فريق كرة قدم جيد.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20 ظهرت مجموعة من نجوم كرة القدم الحقيقيين، الذي استعان بهم حزلقوم لقياس مهارات فريقه من خلال مباراة حقيقية قبل المباراة مع منافسه،وتلاقى حزلقوم وفريقه هزيمة ساحقة.

أحداث من الكبير أوي 7

ولكن استطاع حزلقوم وفريقه هزيمة فريق فاروق سماحة والحفاظ علي المزاريطة، والحصول على مصنع منافس حزلقوم، فاروق سماحة، وذلك خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.