طارق الشناوي عن مسلسل الكبير أوي 7: «به رسائل مؤثرة»

من ضمن المسلسلات التي تحدث عنها طارق الشناوي، خلال ندوته في «الوطن»، كان مسلسل الكبير أوي 7، قائلا: «الكبير أوى مشكلته أن الجزء السادس منه حقق نجاحاً كبيراً جداً، ومهرجان المزاريطة كسر الدنيا، وهو ما جعل الكثيرين يقارنون بين الجزء السابع وبين النجاح الطاغي الذى حققه الجزء السابق له، والأمر نفسه بالنسبة لرحمة أحمد، ولكن فى النهاية المسلسل رائع، وبه العديد من الرسائل المهمة».

رأي طارق الشناوي في مسلسل الإمام الشافعي

وعن مسلسل رسالة الإمام فقال طارق الشناوي: «رسالة الإمام الشافعى فى مسلسل رسالة الإمام نحن فى حاجة إليها بشكل كبير، وأنا دائماً أقول إن الإسلام أعظم بكثير ممن يطلق عليهم اسم رجال الدين، ممن يتحدثون باسم الإسلام، فهو نفسه عندما جاء إلى مصر، انطبع بالحالة المصرية، وهذا دليل على أن مصر تصبغ أى شىء، بما فى ذلك الإمام الشافعى، وهو ما نراه فى الموالد المسيحية والموالد الإسلامية التى تنطلق على أرض مصر، ففتاوى الشافعى هى فتاوى تعبر عن حقيقة الإسلام، فالإسلام دين مرن جداً، لكن هناك بعض المشايخ، ممن نطلق عليهم خطأ رجال الدين، هم من أساءوا للدين، والإمام الشافعى يضبط هذه الحالة».

الاستعانة بمخرج سوري بمسلسل رسالة الإمام

أما بخصوص الاستعانة بمخرج سوري لمسلسل «الإمام» فقال: «مخرج العمل الليث حجو من المخرجين العظماء جداً، وفكرة استعانة الشركة المتحدة بمخرج سورى أو عربى بشكل عام أنا أراها فكرة صائبة جداً، لأن ذلك يعبر عن قوة مصر واحتوائها لكل الجنسيات، سواء فى الإخراج أو فى التمثيل».