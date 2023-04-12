تفاصيل مصرع شخص وإصابة آخر نتيجة انهيار حائط بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، بدفن شاب في الأربعين من عمره، إثر انهيار حائط عليه أثناء بنائه، جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتم تقديم العلاج اللازم للمصاب والحالة العامة مستقرة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز طهطا، يفيد بوفاة شاب وإصابة عامل انهار عليهما جدار أثناء العمل بدائرة مركز شرطة طهطا شمال المحافظة، وتم إخطار الجهات المختصة بالحادث.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفى طهطا العام لمركز طهطا، بوصول كل من «ياسر. م. أ. ع» 41 سنة، حاصل على بكالوريوس لغة عربية «جثة هامدة»، و نجل عمومته «إبراهيم. م. ع. أ» 20 سنة عامل بأجر، مصابا بـ«كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، يقيمان دائرة المركز.

انهيار حائط على شخصين

وبسؤال المصاب 56 سنة، موظف ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المذكورين ببناء «حائط داخلي» بمنزل المتوفى بذات الناحية، انهار عليهما، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثاني.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ»، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.