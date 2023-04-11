العثور على جثة متحللة داخل شنطة سفر في ترعة بقنا

عثر الأهالي والأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مجهول الهوية داخل شنطة سفر، ملقاة داخل ترعة بنجع الكواتفة التابع لقرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

العثور على جثة في ترعة نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شاب داخل شنطة سفر ملقاة داخل ترعة بنجع الكواتفة في نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص العثور على جثة شاب متحللة مجهول الهوية في الثلاثينات داخل شنطة سفركبيرة مغلقة التحكيم، وملقاة داخل ترعة بنجع الكواتفة بقرية بهجورة.

نقل الجثة إلى مشرحة نجع حمادي

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام بواسطة سيارة إسعاف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف الملابسات.