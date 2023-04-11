انتشال جثة غريق من النيل ومصرع طالب صدمه قطار بالمنيا

انتشل أهالي قرية إطسا المحطة في مركز سمالوط جثة طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل، فيما لقي طالب أخر مصرعه تحت عجلات قطار إثناء عبور مزلقان الأخصاص بشمال مدينة المنيا.

انتشال جثة طالب من نهر النيل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن الأهالي من انتشال جثة «محمد.ع» 15 عاما، طالب، من المجري المائي لنهر النيل من أمام قرية إطسا المحطة التابعة للوحدة المحلية للبيهو في مركز سمالوط.

وأفادت التحريات الأولية، أن الطالب كان يستقل قارب، وأنقلب به في وسط نهر النيل قبل 3 أيام، ولقي مصرعه غرقا أثناء عبوره النهر قاصدا العمل داخل حقل زراعي بجزيرة نيلية متاخمه لقرية زهره في مركز المنيا، وجرفه التيار حتى مكان العثور على الجثة، وصرحت النيابة العامة بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية طبية في الوفاة.

مصرع طالب تحت عجلات القطار

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من المستشفي العام بمدينة المنيا، بوصول «أفريم. ن» 21 عاما، الطالب، جثة هامدة، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتوفى صدمه قطار أثناء عبور مزلقان الأخصاص بحي شمال مدينة المنيا، وتحولت جثته إلي أشلاء، وتم إيداعها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.