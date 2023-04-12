ماذا سيفعل جعفر العمدة مع شوقي فتح الله بعد خروجه من السجن؟.. اعرف التفاصيل

كشف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما ستسفر عنه الحلقة المقبلة من مسلسل جعفر العمدة، بعد خروجه من السجن وعودته إلى منطقة السيدة زينب، إذ تناول الجمهور فيديو جراف لـ«الوطن»، يتضمن أجزاء من البرومو الرسمي للمسلسل، يكشف عن العديد من الألغاز.

ورصد الجمهور، أول رد فعل لـ جعفر العمدة الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، في مسلسل «جعفر العمدة»، المذاع عبر فضائية dmc، وذلك بعد خروجه من السجن.

جعفر العمدة يضرب شوقي فتح الله أمام أهالي المنطقة

وكشف «البروم»، عن رد فعل جعفر العمدة، إذ يظهر خلاله محمد رمضان بالملابس التي دخل السجن بها، وهو يعتدي بالضرب على شوقي فتح الله، الذي يؤدي دوره الفنان منذر رياحنة، أمام أهالي المنطقة.

براءة جعفر العمدة وإخلاء سبيله

انتهت الحلقة الماضية، باكتشاف النيابة أن جعفر العمدة بريئ من تهمة جلب المخدرات، وتبين أن أحد الأشخاص دس المخدرات له أثناء وجوده في مطار لبنان.

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.