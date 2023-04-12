موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، يشغل محرك بحث الكثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يُعرض على شاشة قنوات أون خلال السباق الرمضاني 2023، ضمن مجموعة من أفضل الأعمال التي تقدمها القناة هذا العام، وتدور أحداث مسلسل سره الباتع في حقبتين زمنيتين، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، يأتي في الساعة 7:30 مساءً، ويمكن متابعة قناة أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح الخطأ:5/6

ويستكمل موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم، كشف الأحداث المثيرة التي تعرضها حلقات المسلسل، بعد كشف حامد الذي يمثل دوره الفنان أحمد السعدني الخائن الموجود في القرية، واتضح أنه الشيخ شهاب ويجسد دوره الفنان أحمد عبد العزيز، وهو من كشف مكان اختباء حامد وشباب المقاومة للفرنسيين.

أحداث من مسلسل سره الباتع

ويكتشف حامد خلال أحداث مسلسل سره الباتع، أنّ الشيخ إيهاب الذي يمثل دوره الفنان أحمد عبد العزيز هو الخائن الذي كشف مكانهم للفرنسيين، إذ رآه أحد الشباب وهو يحرق الأراضي الزراعية حتى يستدل الفرنسيون على مكانهم، ويعرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم باقي الأحداث.