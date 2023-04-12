مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. أحمد السعدني يهدد خائن القرية

كشفت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21، عن خيانة أحد أفراد القرية للمقاومة والشباب الذين يواجهون الجنود الفرنسيين، الأمر الذي أغضب حامد «أحمد السعدني» كثيرا هو وشباب المقاومة، ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وتدور في حقبتين من الزمن.

مسلسل سره الباتع الحلقة 21

أوضح مسلسل سره الباتع الحلقة 21، أن خائن القرية هو الشيخ إيهاب أحد كبار قرية شطانوف، ويمثل دوره الفنان أحمد عبد العزيز، ورأه أحد شباب المقاومة، وهو يحرق الأراضي الزراعية، حتى يستدل من خلالها الفرنسيين على مكان حامد ورفاقه.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21، يكتشف حامد حقيقة الشيخ إيهاب، ويتسلل هو وأصدقائه إلى منزله، ويهددونه بالقتل إذا لم ينهى علاقته بالفرنسيين.

موعد مسلسل سره الباتع

يعرض مسلسل سره الباتع على شاشة قنوات أون وأون دراما يوميا خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن متابعة قنوات أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح الخطأ: 5/6