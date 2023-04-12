يتطلع الجمهور المصري إلى معرفة موعد موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC، بعد الأحداث المهمة التي شهدتها الحلقة الماضية، حيث واصل طه القماش الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة، طريقته الجديدة في تجارة بيع الأقمشة، عن طريق شراء الملابس المستعملة بعد فرزها، وإعادة تجهيزها لتصبح مثل الجديدة، ومن ثم طلب المساعدة من «رشدي» أحد المسؤولين في القصر الملكي، وصديق جده، الذي تدخل لمساعدته على توسيع تجارته، ونجح «طه» في الاتفاق على طلبية جديدة من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

أما عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC فالإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it، بينما العرض الأول يُذاع يوميا الساعة 9 مساء.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC فيجب أن تعرف أسرة المسلسل حيث أنه بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.