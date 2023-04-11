مسلسل سوق الكانتو الحلقة 20.. زواج شحاتة من عزيزة ابنة المعلم عوض

شهدت الحلقة 20 مسلسل سوق الكانتو، مواجهة بين «راوية» مي عز الدين و«رشاد» فتحي عبدالوهاب، بعد أن اشتكت إحدى السيدات من طرد فتحي عبد الوهاب لها ولابنها من محلهما بسبب عجزهما عن دفع الإيجار، وتخبره بأنها أمرت بعودتهما من جديد وإعطائهما فرصة للدفع في وقت لاحق.

فيما يواصل طه القماش طريقته الجديدة في تجارة بيع الأقمشة، عن طريق شراء الملابس المستعملة بعد فرزها وإعادة تجهيزها لتصبح مثل الجديدة.

اعتزام الزواج مرة أخرى

ويخبر عبد الغني والده شحاتة بأنه يعتزم الزواج مرة ثانية على فايزة زوجته الأولى، ويرفض والده إعطائه أموالا لمساعدته في الزواج، كما يتزوج شحاتة من عزيزة ابنة المعلم عوض.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.