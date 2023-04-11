مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش يتوسع في تجارته بعد الاستعانة بـ«رشدي»

يقرر «طه القماش» أمير كرارة، خلال أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل «سوق الكانتو»، التوسع في تجارة الأقمشة ومن ثم طلب المساعدة من «رشدي» أحد المسؤولين في القصر الملكي وصديق جده، الذي تدخل لمساعدته على توسيع تجارته.

طلبية قماش جديدة

وبالفعل ذهب «طه» أمير كرارة، إلى كبار تجار القماش في سوق البالة ليتفق معهم على طلبية جديدة، إذ طلب مساعدة المسؤول الملكي مثلما فعل مع جده في وقت سابق.

ونجح «طه» في الاتفاق على طلبية جديدة من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

أبطال سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.